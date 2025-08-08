Озвучено найбільш прийнятні для українців умовні плани завершення війни

Найбільш прийнятним для українців серед умовних планів завершення війни є пропозиції Євросоюзу. Українці відхиляють вимоги росії капітулювати та прохолодно сприймають наміри Дональда Трампа. Такими є дані опитування КМІС.
Соціологи розділили умови для миру на три умовні плани: США, Європи і України та росії.
Порівняно з травнем 2025 року є тенденція до зростання частки тих, хто готовий (хоч переважно і неохоче), підтримати кожний із запропонованих планів.
Загальна картина лишається такою самою і мирний план від росії (тобто капітуляція України) відкидається абсолютною більшістю населення, а мирний план від США має більше противників, ніж прихильників. І як і в травні 2025 року, єдиний план, який може бути предметом дискусій та схвалення українською громадськістю - спільний план від Європи і України.
Наприкінці липня - на початку серпня, 76% українців категорично відкидають план росії для встановлення миру (у травні було 82%).Можуть погодитися на вимоги Росії - 17% (ріст з 10% у травні).
Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні (водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%).
Спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%). Вважають цей план категорично неприйнятим - 30% (у травні - 35%).
Респонденту випадково обирався і зачитувався лише один із трьох варіантів-планів (для уникнення ефекту впливу порядку запитань). Йому не говорили, що цей план є від США / від Європи з Україною / від Росії, оскільки "авторство" плану в тексті запитання може суттєво впливати на сприйняття респондентами.
Умовний план США:
Умовний план Європи і України:
Умовний план росії (соціологи зберегли варіант, який використовували в травні, але порівняно з російським меморандумом у варіанті КМІС є умовно позитивний момент - рух до вступу до ЄС):
За словами заступникадиректора КМІС Антона Грушецького попри агресивні дії росіян на фронті та жорстокі повітряні атаки цивільних міст за останні декілька місяців, громадська думка українців у питаннях війни і миру принципово не змінилася.
"Українці, як і раніше, демонструють відкритість до перемовин і можливість хай і неохочого, але схвалення складних рішень. Проте абсолютна більшість продовжують відкидати вимоги до капітуляції (чим є російський меморандум)", - зазначив він.