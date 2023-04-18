ВОЙНА В Украине За сутки враг обстрелял 108 населенных пунктов Украины, есть жертвы и пострадавшие

2023-04-18 12:27

В течение минувших суток на территории Украины в результате обстрелов рашистов погибли три мирных жителя и 20 пострадали. Об этом 18 апреля сообщил Military Media Center со ссылкой на данные Министерства обороны.

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины... Предварительно, погибли три человека, 20 человек ранены", - говорится в публикации.

Всего враг обстрелял 108 населенных пунктов, применив стрелковое оружие, минометы, артиллерию, РСЗО, ЗРК С-300, крылатые ракеты Х-31, БПЛА, тактическую авиацию.

Подтверждено поражение 84 объектов инфраструктуры.