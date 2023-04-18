ВОЙНА В Украине Египет «изменил план» и вместо снарядов для роССии решил производить их для Украины — WP

2023-04-18 16:03

 

Египет, якобы разработавший детальные планы экспорта в Россию реактивных снарядов для РСЗО, после переговоров с чиновниками США одобрил производство артиллерийских боеприпасов для Киева. Об этом говорится в новых пяти документах из утечки Пентагона, пишет The Washington Post.

На прошлой неделе газета сообщила, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в феврале якобы тайно договорился с Москвой о поставках до 40 тысяч 122-мм реактивных снарядов Sakr-45 для реактивных систем залпового огня, говорилось в одном из документов. Каир официально это отрицает, а неназванный представитель американского правительства заявил, что нет никаких признаков того, что Египет выполнил план.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что в начале марта он от этих планов отказался, якобы одобрив продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм США, чтобы те передали их Украине. Это стало «очевидной дипломатической победой администрации Байдена».

«Вашингтон пытался заручиться новыми поклонниками — и крайне необходимыми боеприпасами — для борьбы Киева с российскими войсками. Египет намеревался использовать свои возможности по производству оружия для Украины как „рычаг“ для получения передовой американской военной продукции, включая истребители F-35 и ЗРК Patriot», — цитирует WP документ.

Вернулся ли Каир к «московскому плану» позже и передал ли в конечном итоге Вашингтону боеприпасы, не сказано.

Один из западных послов в Египте заявил, что утечка информации свидетельствует о том, что там «недооценили реакцию США на возможные поставки оружия в Россию» и хотели «получить максимальную выгоду от обеих сторон».

Как пишет WP, в конце февраля Каир посетили чиновники Белого дома и Госдепа по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк и Барбара Лиф, а в марте — глава Пентагона Ллойд Остин. Тогда же WSJ писала, что последний на переговоров просил египетских лидеров предоставить Украине артиллерийские снаряды, но не получил четкого согласия. В «слитом» документе за 9 марта говорится, что на следующий день после визита Остина, Каир все же одобрил продажу боеприпасов для Вашингтона.

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