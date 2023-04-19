ВОЙНА В Украине фото + видео Снайпер на колесах: министр Резников показал французские АМХ-10

2023-04-19 18:46

Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские «колесные танки» AMX-10, которые получила украинская армия.

Соответствующую публикацию глава оборонного ведомства сделал в Twitter

«Мы прокатились вместе с нашими бойцами и договорились назвать АМХ-10 «снайперской винтовкой на быстрых колесах», – написал он.

Резников поблагодарил за эту поставку своего французского коллегу Себастьяна Лекорню, президента Франции Эммануэля Макрона и весь французский народ.

«Эти быстрые современные машины с мощными орудиями помогут нам освободить нашу территорию. Так выглядят Свобода, Равенство и Братство,» – подчеркнул министр.

Видео подтверждает ранее опубликованную информацию, что эти машины получила морская пехота ВМС Украины (новосформированная 37-я отдельная бригада морской пехоты).

16 апреля Лекорню сообщил, что AMX-10RC уже прибыли в Украину и часть из них уже находится на передовой. Количество доставленных машин он не уточнял.

«Колесные танки» от Франции, обещанные нам в начале января, являются боевыми машинами с тяжелым вооружением (согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе). Однако во французской армии для определения этих ББМ действительно используется слово char («танк»).

Вес машины – 16,6 тонны, операционная дальность – 800 км при скорости 85 км/ч по шоссе и 40 км/ч по бездорожью.

AMX-10RC оснащен системой защиты от радиационной, биологической и химической опасности, однако его защита слабая. Он имеет лишь круговую броню против пуль 14,5-мм и лобовую броню против снарядов 23-мм.

Основное вооружением AMX-10RC – 105-мм пушка F2 с электрогидравлической системой управления, установленная в трехместной турели. Из второстепенного вооружения имеется один 7,62-мм спаренный пулемет NF1 (4000 патронов), один 12,7-мм зенитный пулемет M2HB и четыре дымовых миномета GALIX.