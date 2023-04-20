ВОЙНА В Украине Будущее Украины - это членство в НАТО, с этим согласны все союзники - Столтенберг

2023-04-20 20:14



Он добавил, что Украина должна "взять верх" в войне с Россией и сохранить государственную независимость и суверенитет.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что саммит в Вильнюсе будет важным по многим причинам. "Но не в меньшей степени, я ожидаю, что страны-члены вновь подтвердят приверженность поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Столтенберг.

В частности, он ожидает, что союзники снова обяжутся оказывать Украине существенную военную поддержку, чтобы помочь ей одержать победу в войне и остаться независимым и суверенным государством.

"Я также ожидаю, что союзники НАТО на саммите в Вильнюсе, в присутствии президента Зеленского, согласуют сильнее укрепление пакета НАТО для Украины (Комплексного пакета помощи - УНИАН) с еще большей поддержкой", - подчеркнул Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса ожидает, что Зеленский на саммите поднимет вопрос членства Украины и гарантий безопасности. Столтенберг отметил, что эти вопросы будут ключевыми на повестке дня саммита и в процессе подготовки к встрече в Вильнюсе.

"Будущее Украины - в евроатлантической семье. Будущее Украины - в НАТО. Все союзники согласны с этим. В то же время, сейчас главное внимание Альянса и союзников заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы Украина одержала победу, и в дальнейшем оставалась суверенным, независимым и демократическим государством в Европе. Потому что это единственный способ на пути проведения содержательных обсуждений о будущем членстве Украины", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи, он подчеркнул, что срочная потребность Украины сейчас - это военная поддержка, над которой Альянс работает ежедневно. "Мы обсудили это сегодня. Мы обсудим это в формате "Рамштайн" на завтрашней встрече Контактной группы, на которой будут председательствовать Соединенные Штаты, в рамках подготовки к Вильнюсскому саммиту, и также на саммите в Вильнюсе. Военная поддержка Украины будет главной темой", - сказал он.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми. По его словам, поддержка предоставляется Украине с той целью, чтобы сделать будущее членство возможным.

Путь Украины в НАТО

Напомним, что в конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг прокомментировал это. Он сказал, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, однако сейчас партнеры сосредоточили внимание на укреплении ее способности противостоять РФ.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить от НАТО гарантии безопасности еще до вступления в Альянс.

Известно, что президента пригласили на саммит НАТО, который пройдет 11 июля в Вильнюсе.