ВОЙНА В Украине У Зеленского заявили, что украинское контрнаступление неизбежно

2023-04-20 19:15

Украинское контрнаступление неизбежно. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время выступления на Международном Саммите городов и регионов.

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«Наше наступление (контрнаступление – ред.) неизбежно. Мы будем бороться пока Украина не окажется в полной безопасности. Фактически и юридически», - сказал Ермак.

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В Минобороны сообщали, что не надо сводить публично украинское контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все оккупированные территории.

Маляр сообщала, что украинцам не стоит ждать, когда Вооруженные силы Украины сообщат о начале контрнаступления, поскольку это секретная информация, определенные контрнаступательные действия уже ведутся бойцами.