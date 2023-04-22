ВОЙНА В Украине "Вагнеровцы" захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города - ISW

2023-04-22 08:48

Российские войска продолжали наступление в районе Бахмута и продвигались к западу от Дубово-Васильовки, а "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2" в центре города.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Эксперты указали, что наемники "продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к железнодорожной ветке к югу от станции".

Также в отчете аналитики указали, что наемникам "Вагнера" не удалось перерезать участок шоссе 0506, которое называют "трассой жизни".

При этом аналитики отметили, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицал, что его наемники окружили Бахмут, и заявил, что слухи об окружении создают проблемы для них.

Кроме того, российские войска продолжали вести наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. В частности, они вели безуспешные наступательные операции в 13 км к северу от Авдеевки и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского.

Также российские войска провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области вблизи Угледара.

Ситуация в Бахмуте

По данным Генштаба ВСУ, несмотря на потери, россияне основные усилия сосредотачивают на наступлениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, например, 20 апреля, на них ВСУ отбили более 60 атак противника. Самые тяжелые бои идут за Бахмут.

Эксперт Александр Коваленко заявил, что Бахмут ни в оперативном, ни в тактическом окружении. Вместе с тем, если оккупантам удастся перерезать "трассу жизни", тогда может возникнуть вопрос о выводе ВСУ из города.