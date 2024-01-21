ВОЙНА В Украине Оккупанты захватили село в Харьковской области, - ISW

2024-01-21 15:30

 

Российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Кадры с геолокацией показали, что российские оккупанты продвинулись в районе Купянска и Кременной. Кроме того, позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки.

По сообщению аналитиков, части 1-й гвардейской танковой армии России (Западный военный округ (ЗВО)) наступают на Купянском направлении, а части 20-й общевойсковой армии (ЗВО) - на Лиманском направлении.

В отчете говорится, что представитель украинских сил на Лиманском направлении, заявил, что оккупанты ведут наступление пехотой при поддержке бронетехники на Лиманском направлении. Представитель заявил, что большое количество российских танков, БМП и бронетехники движется в направлении Лимана.

ISW еще не наблюдал подтверждения больших колонн российской техники, действующих на Купянском или Лиманском направлениях, но будет рассматривать визуальные свидетельства существования таких колонн и постоянное возникновение российских атак как основные индикаторы начала действий оккупантов. "Заметные успехи россиян на линии Купянск-Сватово-Кременная также, вероятно, будут свидетельствовать о более крупных наступательных усилиях в этом районе, учитывая, что в прошлом году на этом участке фронта велись позиционные бои", - подытожили аналитки.

Война в Украине

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняет Авдеевку, впервые обнародовала кадры одного из крупнейших вражеских штурмов города, состоявшегося в конце октября прошлого года. Там информируют, что уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, "просто таки дикими силами" пытается проломить линию обороны Украины.

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