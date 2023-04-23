роССия потеряла вертолет и около 700 солдат — новые данные Генштаба ВСУ
2023-04-23 12:35
Украинские защитники за прошедшие сутки, 22 апреля, «приземлили» один вражеский вертолет, а также уничтожили около 30 единиц военной техники. В живой силе потери оккупационных войск превысили 186 тысяч солдат и офицеров. За день путинская армия получила 690 «двухсотых».
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 186 420 (+690) человек,
- боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 2837 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 289 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2402 (+4) ед,
- крылатых ракет ‒ 911 (+0) ед,
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5730 (+12) ед,
- специальная техника ‒ 339 (+2) ед.