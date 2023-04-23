ВОЙНА В Украине роССия потеряла вертолет и около 700 солдат — новые данные Генштаба ВСУ

2023-04-23 12:35

 

Украинские защитники за прошедшие сутки, 22 апреля, «приземлили» один вражеский вертолет, а также уничтожили около 30 единиц военной техники. В живой силе потери оккупационных войск превысили 186 тысяч солдат и офицеров. За день путинская армия получила 690 «двухсотых».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 186 420 (+690) человек,
  • танков ‒ 3675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 2837 (+5) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 289 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2402 (+4) ед,
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0) ед,
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5730 (+12) ед,
  • специальная техника ‒ 339 (+2) ед.

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