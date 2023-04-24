ВОЙНА В Украине Оккупанты продолжают усиливать режим на временно захваченных территориях Украины

2023-04-24 10:27

Оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. В частности, речь идет об Энергодаре Запорожской области, сообщается в сводке Генерального штабе ВСУ.

"В Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Враги ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, спецслужбы орков берут на контроль, проверяют их персональные данные", - говорится в сводке.

Отмечается также, что представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта.

"Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей фсб интересует, каким образом происходит перевод средств с территории, подконтрольной правительству Украины, на временно захваченные территории области, и каким образом эти средства конвертируются в наличные деньги", - сообщают в Генштабе.

Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, усилено психологическое и физическое давление на украинских атомщиков.

"Используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией росатом", - отмечает Генштаб ВСУ.