ВОЙНА В Украине "Оружие - единственный понятный для рф аргумент" - Алексей Данилов прокомментировал призывы к переговорам

2023-04-25 08:25

Украину не нужно пытаться усадить за стол переговоров с рф, а лучше предоставить необходимое оружие для борьбы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - не что иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия", - написал глава СНБО в Twitter.

Он подчеркнул, что оружие - "лучший посредник и единственный понятный для россии аргумент общения".