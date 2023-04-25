ВОЙНА В Украине Военное положение и мобилизацию продолжат: депутат ВРУ назвал точные даты

2023-04-25 11:33

В начале мая Верховная Рада Украины в седьмой раз продлит срок действия военного положения и общей мобилизации .

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По словам депутата, действие будет продлено с 19 мая 2023 года и, возможно, снова на 90 дней, то есть до середины августа текущего года.

Железняк напомнил, что это уже будет седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией в феврале 2022 года. До этого Верховная Рада уже шесть раз одобряла следующие решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, и в этом году 7 февраля