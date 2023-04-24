ВОЙНА В Украине роССия подтянула на Авдеевское направление танковую бригаду для штурма

2023-04-24 19:47



Кроме того, на Авдеевском направлении враг начал наращивать артиллерийские обстрелы.

Оккупанты подтянули на Авдеевское направление танковую бригаду, которую готовятся использовать для штурма позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на Авдеевском направлении враг начал наращивать артиллерийские обстрелы. Так за минувшие сутки обстрелов было 494. Фактически враг вернулся к той численности обстрелов, которая была в феврале.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Следует ожидать, что враг в ближайшее время эту технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", - сказал спикер.

Также Дмитрашковский отметил, что Угледар оккупанты также продолжают обстреливать реактивной артиллерией.

"Вчерашний обстрел может свидетельствовать о том, что, возможно, и на этом направлении враг будет пытаться снова проводить штурмовые действия. Зато за сутки враг потерял 200 человек убитыми и ранеными и 20 единиц техники", - сообщил он.

Ситуация на фронте - последние данные

23 апреля Дмитрашковский не исключал, что враг может в ближайшее время начать штурмовые действия на Угледарском направлении.

По данным Гештаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов. Сейчас общие боевые силы России составляют более 187 тысяч загабников.