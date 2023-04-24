ВОЙНА В Украине видео Ночью Севастополь атаковали надводные беспилотники, - "губернатор" Развожаев

2023-04-24 16:03

 

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что флот РФ отбивает атаку надводных беспилотников на город.

Об этом сообщает Telegram Развожаева.

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", - написал он.

Позже Развожаев добавил, что, начиная с 3:30 утра, была попытка атаки на Севастополь.

"Ситуация на данный момент: один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено".

Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – говорится в сообщении.

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видео Ночью Севастополь атаковали надводные беспилотники, - "губернатор" Развожаев 2023-04-24 16:03