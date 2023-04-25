ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Купянску: есть реакция Президента Украины Владимира Зеленского

2023-04-25 12:27

В результате ракетного удара российских агрессоров по городу Купянск в Харьковской области погиб один человек и еще 10 получили ранения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 25 апреля.

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать", - заявил глава государства.

По его данным, известно о погибшей работнице музея и 10 раненых. Под завалами есть еще люди. Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Привлечены все необходимые службы.

По данным Харьковской ОВА, трое раненых госпитализированы, а у остальных легкие повреждения, они получили помощь на месте. Еще два человека остаются под завалами.

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