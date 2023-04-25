ВОЙНА В Украине Укргидрометцентр рассказал, какая погода ждет украинцев в мае

2023-04-25 21:33

Май 2023 принесет в Украину погоду в пределах климатической нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 14-18° тепла, в горах 10-13°, что близко к норме", - говорится в сообщении.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы. Только на Закарпатье и Прикарпатье выпадет 132-170 мм осадков, что несколько больше нормы.

Погода в мае 2023 - что говорят синоптики

В конце весны украинцев периодически будут донимать дожди и даже грозы. Об этом говорит народный синоптик Станислав Щедрин. По его данным, прогнозируются ливни с грозами, иногда мощными, периодически со шквалами и градом. Иногда, по словам народного синоптика, даже возможны торнадо, особенно во второй половине мая и в первой половине июня.

По данным мирового погодного портала Wisemeteo, в Киеве май будет теплым, но скупым на осадки. По прогнозу, в столице в последний месяц весны ожидается нестабильная и переменчивая погода. Порой температура будет колебаться от +6°C до +19°C. Средняя температура за месяц составит 15°C, затем к концу месяца постепенно повысится и уступит место лету.