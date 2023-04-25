ВОЙНА В Украине Глава Болградского МРЭО Пейчев торгует «липовыми» правами международного образца

2023-04-25 13:38

Начальник Болградского МРЭО Пейчев производит и продает водительские права международного образца, сообщает интернет-издание "Открытая Украина".

Пейчева Николая не остановила утечка информации о вымогательстве денег в его ведомстве за получение водительских удостоверений, а также мошеннические действия с «отжимом» имущества у должников. Напомним, семья Пейчевых владеет квартирами в Одессе, Киеве, 11 земельными участками в с. Ореховка, элитными автомобилями, тысячи гектар земли обрабатываются ими незаконно и без уплаты налогов.

Безнаказанность придала сил местному «делку» для продолжения дальнейшей преступной деятельности. В этот раз стало известно об афере более крупного масштаба. С началом военных действий многие молодые люди решили покинуть украинскую территорию и обустроиться на работу за рубежом. Не желая трудиться на фабриках или в теплицах, молодежь ринулась устраиваться водителями грузовых авто. Обладая способностью быстро находить себя в новых финансовых течениях, Пейчев Николай решил выйти на новый уровень – фальсификация водительских удостоверений международного образца. За 300-500 долларов в течение недели желающие получали права, подлинность которых в Европе и мире нельзя проверить, т.к. Украина и ЕС не имеют общей базы данных. На самом деле в Украине эти документы также нигде в базах не фигурируют и при проверке их на нашей территории моментально обнаружится факт фальсификации. Поэтому, обязательным условием при покупке прав у Бакса (так подчиненные называют Пейчева) - нигде не светить их в Украине.

 Интересно, в курсе ли руководство Пейчева, какое «ноу-хау» придумал его подчиненный для собственного обогащения? Остается только догадываться о масштабах такого злодеяния, а также насколько быстро в Европе раскусят владельцев «псевдодокументов». Вместо работы на государство, Пейчев всеми способами старается ослабить и нанести ему вред в столь сложное время.
 
 Источник: from-ua
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