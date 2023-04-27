ВОЙНА В Украине Скачки температуры и заморозки: синоптик дала неутешительный прогноз на конец апреля

2023-04-27 16:45

 

Грозы прогремят 28 апреля в восточных областях Украины. Ночью 28 апреля в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки. 29-30 апреля они могут распространиться на север и центр. Такой прогноз до конца апреля обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра дожди с грозами пройдут в восточной части. Также осадки ожидаются на Полтавщине, в районах и вокруг Днепра, на Запорожье, Херсонщине и в Крыму. На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце.

"Температура воздуха немного опомнится и выровняется до умеренных +12...+15 градусов. В восточных областях она составит в течение дня +17...+22 градуса", - рассказала синоптик.

"Ветер завтра будет порывистым, сильным, разве что на западе более смирный, небольшой", - предупредила специалист.

В Киеве завтра, по прогнозу синоптика, будет пробиваться солнце, потеплеет днем до +12...+13 градусов.

Ночи остаются в Украине холодными, говорит синоптик. В субботу, 29 апреля, в большинстве областей Украины будет сухо. В воскресенье, по словам Натальи Диденко, снова будет дождливо на западе и в восточной части. На остальной территории Украины 30 апреля будет сухо.

"Температура будет скакать, где-то тепло, где-то заливы холода", - резюмировала она.

Заморозки в Киеве и области - что известно

Ночью 29-30 апреля в Киеве и области ожидаются заморозки в воздухе 0-5°. Также, по данным Укргидрометцентра, 1-2 мая заморозки 0-3° в Киевской области ожидаются на поверхности почвы.

 

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