ВОЙНА В Украине Резников объяснил, почему Россия мечтает о переговорах с Украиной

2023-04-27 23:01
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не знает, как закончить так называемую "спецоперацию". Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина. Так, комментируя "мирные инициативы" Бразилии и Китая, Резников отметил, что предложения некоторых стран в контексте мирных планов свидетельствуют о том, что агрессор мечтает о переговорах. При этом он подчеркнул, что в Москве не знают, как закончить так называемую "спецоперацию". "На самом деле, когда вы видите такое количество союзников, предлагающих (мирный план - ред.), это означает, что Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты", - сказал он. Однако Резников подчеркнул, что не знает под влиянием каких событий Кремль может реально запросить мир. "Я могу назвать кучу домыслов, но это я должен за Кремль попробовать мыслить, а там настолько больное мышление…" - добавил он. Напомним, Данилов объяснил, почему Россия снова прибегла к ядерному шантажу
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роССияне строят мощные укрепления. Больше всего - в Запорожской области и у Крыма, - Reuters 2023-04-27 22:14
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