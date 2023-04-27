Резников объяснил, почему Россия мечтает о переговорах с Украиной
2023-04-27 23:01
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не знает, как закончить так называемую "спецоперацию".
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
Так, комментируя "мирные инициативы" Бразилии и Китая, Резников отметил, что предложения некоторых стран в контексте мирных планов свидетельствуют о том, что агрессор мечтает о переговорах. При этом он подчеркнул, что в Москве не знают, как закончить так называемую "спецоперацию".
"На самом деле, когда вы видите такое количество союзников, предлагающих (мирный план - ред.), это означает, что Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты", - сказал он.
Однако Резников подчеркнул, что не знает под влиянием каких событий Кремль может реально запросить мир.
"Я могу назвать кучу домыслов, но это я должен за Кремль попробовать мыслить, а там настолько больное мышление…" - добавил он.
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