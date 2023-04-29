ВОЙНА В Украине фото + видео В Севастополе пылает резервуар с топливом: оккупанты заявили об атаке БПЛА

2023-04-29 08:17

 

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Крыма.

Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс", - заявил гауляйтер.

Развожаев также сообщил, что информация о пострадавших пока уточняется. Тем временем российские паблики публикуют кадры с места событий. На фото и видео видно, что возгорание достаточно масштабное.

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