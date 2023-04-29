ВОЙНА В Украине Демократы США требуют передать Украине F-16

2023-04-29 08:58

F-16 и ракеты могут стать ключевыми для обороны и планируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Демократы США оказывают давление на президента страны Джо Байдена, чтобы тот отдал Украине истребители F-16 и ракеты большой дальности. Об этом в пятницу, 28 апреля, пишет The Hill.



Администрация Байдена выступает против этого, аргументируя тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.

Однако группа законодателей подчеркивают, что с танками M1 Abrams была похожая ситуация - Белый дом сначала отказывался их предоставлять, но затем изменил решение.



Конгрессмены отмечают, что следующим логическим шагом должно стать предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, которые могут стать ключевыми элементами обороны и контрнаступления украинских войск.



Издание акцентирует внимание на том, что за передачу Киеву самолетов выступают некоторые военные лидеры США.



Отметим, министр обороны Алексей Резников пригласил в Украину иностранных пилотов, имеющих опыт полетов на истребителях F-16.

Также сообщалось, что легендарный американский пилот F-16 вызвался защищать Украину. Он отметил, что найдется немало летчиков, желающих повоевать в Украине, если этот вопрос будет решен на уровне правительств.