ВОЙНА В Украине На Бахмутском направлении достигнут паритет в артиллерии благодаря точности работы Сил обороны

2023-04-29 11:25

 

У окупантов остается математическое преимущество в артиллерии, но артиллеристы Сил обороны работают максимально точно.

Об этом в эфире Украина 24 заявил представитель Восточного группирования войск ВСУ Сергей Череватый.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", – сказал Череватый.

Он добавил, что на Восточном направлении артиллерия – главный игрок. Авиация россиян не может полностью развернуться из-за работы ПВО украинских войск и не может создать оккупантам существенное преимущество.

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