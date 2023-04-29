ВОЙНА В Украине Зеленский одним словом прокомментировал контрнаступление ВСУ

2023-04-29 16:26

 

Президент Владимир Зеленский лаконично прокомментировал предстоящее наступление Сил обороны для освобождения территории Украины от российских оккупантов.

Во время пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой на вопрос о контрнаступлении он ответил практически одним словом, пишет "Лига".

Так, чешский журналист спросил у Зеленского о том, что бы он посоветовал украинским беженцам в Чехии – возвращаться или не возвращаться сейчас в Украину, ведь ожидается контрнаступление, а РФ возобновила ракетные удары по мирным жителям.

Украинский лидер отметил, что каждый для себя сам решает, когда ему возвращаться – сейчас или после Победы Украины.

"Сегодня это их выбор. Завтра это тоже будет их выбор – когда мы победим, я понимаю, что все вернутся. А может, даже больше <…> Это выбор, мы свободное государство", – сказал Зеленский, добавив после небольшой паузы: "Ну, контрнаступление будет".

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