ВОЙНА В Украине Бронирование работников от мобилизации: правительство внесло изменения в порядок

2023-04-29 15:30

 

Кабинет министров Украины определил сроки подачи и согласования документов по бронированию военнообязанных по списку во время действия военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Цитата

«Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения», - написал Мельничук.

По его словам, предусмотрено представление органами государственной власти, другими государственными органами в срок не более 5 рабочих дней в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службу внешней разведки) списков для их проверки и согласования; согласование и представление Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, Службой внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней списков в Минэкономики; принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных в срок не более 5 рабочих дней; зачисление военнообязанного на специальный воинский учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки в срок не более 5 рабочих дней.

Дополнение

Правительство приняло постановление о бронировании работников компаний, имеющих статус "критических". Министерство цифровой трансформации в Telegram объяснило, какие критерии должна иметь компания, чтобы забронировать работников.

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