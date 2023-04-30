ВОЙНА В Украине "Иногда сроки не совпадают": Зеленский ответил, что еще нужно для контрнаступления ВСУ

2023-04-30 08:39

Враг окапывается на оккупированных территориях, и украинским военным будет непросто, но должна быть перехвачена инициатива у россиян.

Для контрнаступление Украины еще нужно оружие, которое обещали партнеры.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

"Контрнаступление будет, мы готовимся и он будет. Я очень верю, что он будет успешным. Мы сможем деоккупировать наши территории... Все пытаются помочь, но чего-то недостаточно. Мы на пути к тому, что будет достаточно", - подчеркнул президент Украины.

При этом он добавил, что для Украины велик риск, если "некоторые вещи, которые мы ждем не дойдут". Зеленский подчеркнул, что несмотря ни на что украинские воины будут идти вперед и будем деоккупировать территории.

"Здесь нет никаких вопросов и не будет никаких колебаний – мы это будем делать. Риск в том, что если не будет достаточно бронированной техники, например, то мы понимаем, что будет больше жертв. Для нас важно сохранить своих людей по максимуму, поэтому должно работать современное оружие. Хочется дождаться всего того, что было обещано, но иногда сроки не совпадают. И обращаем внимание и на погоду также", - отметил президент.

Он также сказал об информационных угрозах, когда выходит информация, не только в российской прессе, которая не помогает.

"Контрнаступление очень важно. Нам нужен успех. Я верю в успех наших воинов", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что едва ли можно было бы надеяться, что русские побегут после начала контрнаступления, хотя бы хотелось. "Но наша задача идти вперед. Мы будем это делать", - отметил он.

По его словам, их российское войско в целом демотивировано. "Они боятся нас, но и боятся убегать, боясь, что их расстреляют свои. Они уже видели такое-россияне расстреливают своих людей. Ну что же они нам помогают", - добавил Зеленский.

Президент Украины отметил, что россияне уже изменили тактику – они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. "Это уже другая волна этой войны. Это непростая волна и для нас - сегодня они вкапываются - они делают оборонительные рубежи. Это будет сложно для нас. будет очень непросто. Но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне", - подчеркнул Зеленский.