Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover, а также сухпайки для военных ВСУ.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидаа Анушаускас.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и военных сухпайков. Все это нужно для поддержки мобильности", - написал Анушаускас.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Литве собрали средства на приобретение радаров для украинского ПВО. Общая сумма взносов составила 14 млн. евро. Первые три радара из Литвы на следующей неделе должны приехать в Украину.
Также ранее Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 41 млн евро.