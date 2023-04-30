ВОЙНА В Украине Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

2023-04-30 12:15

 

Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover, а также сухпайки для военных ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидаа Анушаускас.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и военных сухпайков. Все это нужно для поддержки мобильности", - написал Анушаускас.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Литве собрали средства на приобретение радаров для украинского ПВО. Общая сумма взносов составила 14 млн. евро. Первые три радара из Литвы на следующей неделе должны приехать в Украину.

Также ранее Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 41 млн евро.

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