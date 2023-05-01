ВОЙНА В Украине Працівників ТЦК відправлятимуть на фронт - їхню роботу отримають воїни, які отримали пораннення

2023-05-01 08:26

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали пораннення.

Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.

«Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій - ред) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», сказав Резніков.