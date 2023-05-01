ВОЙНА В Украине С мая в Украине вводится новый вид денежной помощи: кто имеет право

2023-05-01 22:27

 

В Украине с 1 мая будут выплачивать одноразовую денежную помощь работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления, которые получили травмы при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Норма о выплатах заложена в законе, который был принят в марте 2023 года и подписан Президентом Украины в марте.

Выплата будет одноразовой и получить ее можно будет в течение трех лет с момента установления инвалидности, если она была получена после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий (их список постоянно обновляет Кабмин) или в районах, которые подвергались бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям россии.

Закон предусматривает следующие суммы по категориям:

инвалидность I группы — 0,8 млн грн;

инвалидность II группы — 0,5 млн грн;

инвалидность III группы — 0,2 млн грн;

в случае гибели госслужащего или работника объекта критической инфраструктуры— 1 млн грн (будет выплачиваться родственникам).

Право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью’ю имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;
государственные служащие;
должностные лица местного самоуправления.

В случае же гибели человека, который является представителем одной из этих категорий, денежную помощь в размере 1 млн грн имеют право получить его близкие родственники:

родители, если они не были лишены родительских прав до достижения совершеннолетия погибшим;

один из супругов, который не женился во второй раз;

малолетние и/или несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в образовательных заведениях разного уровня, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;

совершеннолетние дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

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