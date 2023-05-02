За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 460 солдат врага
2023-05-02 14:32
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 460 российских военных. Общие боевые потери оккупантов с начала войны ориентировочно составили около 191 420 человек убитыми и не меньньшее количество ранеными. Об этом сообщает Генштаб 2 мая.
Также всего ликвидировано:
- танков - 3701 (+1)
- боевых бронированных машин - 7193 (+1)
- артиллерийских систем - 2930 (+9)
- РСЗО - 544
- средств ПВО - 298 (+3)
- самолетов - 308
- вертолетов - 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2477 (+1)
- крылатых ракет - 947 (+15)
- кораблей/катеров - 18
- крымских мостов - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 5851 (+6)
- спецтехники - 360 (+1)