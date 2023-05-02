ВОЙНА В Украине За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 460 солдат врага

2023-05-02 14:32

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 460 российских военных. Общие боевые потери оккупантов с начала войны ориентировочно составили около 191 420 человек убитыми и не меньньшее количество ранеными. Об этом сообщает Генштаб 2 мая.

Также всего ликвидировано:

  • танков - 3701 (+1) 
  • боевых бронированных машин - 7193 (+1) 
  • артиллерийских систем - 2930 (+9) 
  • РСЗО - 544 
  • средств ПВО - 298 (+3) 
  • самолетов - 308 
  • вертолетов - 294 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2477 (+1)
  • крылатых ракет - 947 (+15)
  • кораблей/катеров - 18 
  • крымских мостов - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5851 (+6) 
  • спецтехники - 360 (+1)
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Украинцев могут заставить заплатить штраф в тысячи гривен за срывание редкого растения 2023-05-02 20:04
роССию нужно отрезать от оккупированного Крыма и принудить к "жесту доброй воли", - ГУР МО 2023-05-02 19:15