ВОЙНА В Украине За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 460 солдат врага

2023-05-02 14:32

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 460 российских военных. Общие боевые потери оккупантов с начала войны ориентировочно составили около 191 420 человек убитыми и не меньньшее количество ранеными. Об этом сообщает Генштаб 2 мая.

Также всего ликвидировано: