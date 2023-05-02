ВОЙНА В Украине На таврическом направлении ранено и ликвидировано больше роты оккупантов, - Тарнавский

2023-05-02 22:26

Российские захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Так, россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

"За прошедшие сутки россияне 18 раз атаковали наши позиции. Успеха не было - отошли. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

Для коррекции огня артиллерии противник использует БпЛА. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксирован 321 обстрел", - говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 690 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 4 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 1 БпЛА "Supercam", миномет калибра 82мм и склад с боеприпасами", - подытожил он.