ВОЙНА В Украине видео Возле Крымского моста взорвалась нефтебаза роССиян

2023-05-03 16:48

 

Резервуар с нефтепродуктами загорелся у порта Тамань в Краснодарском крае. Это неподалеку от Крымского моста.

Как сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пожар произошел в поселке Волна. Ему присвоен высший ранг сложности. Что стало причиной пожара, чиновник не уточнил.

Телеграм-канал Baza уточняет, что пожар мог быть спровоцирован атакой беспилотника. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

Поселок Волна расположен недалеко от порта Тамань и от Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и СУГ.

Взрывы в России и оккупированном Крыму - главное

В последнее время на военных объектах русских войск в оккупированном Крыму и на территории самой России заметно участилась "бавовна". Например, 1 мая Севастополь якобы снова атаковали морские дроны, а после взрыва на нефтебазе в Казачьей бухте 29 апреля россиянам стало сложнее заправлять боевые корабли.

Под Брянском партизаны пустили под откос второй поезд за два дня. С рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив.

Украина не скрывает, что намерена освобождать Крым военным путем, о чем, в свою очередь, говорил и глава ГУР Кирилл Буданов, и президент Владимир Зеленский. Эксперт Алексей Арестович позже отметил, что в первую очередь в Крыму под удар попадет Керченский мост.

На первом этапе украинские силы должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил ранее бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

 

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видео Возле Крымского моста взорвалась нефтебаза роССиян 2023-05-03 16:48