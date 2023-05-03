ВОЙНА В Украине Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления – СМИ

2023-05-03 18:26

Украина скрывает от своих союзников детали будущего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции.

Источник: Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, которые поддерживают связь с военным руководством Украины

Детали: Европейские чиновники рассказали изданию, что из-за утечки секретных документов США Киев воздерживается от предоставления информации о контрнаступлении. В частности, украинские коллеги не делятся с ними информацией о сроках, где и сколько войск планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

"Хотя Украина, вероятно, все еще делится некоторыми базовыми разведывательными данными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали ее оружием в течение прошлого года, чиновники внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий", – сообщает Politico со ссылкой на источники.

Украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности, рассказал, что высокопоставленные чиновники в Киеве также скрывают детали контрнаступления от других украинских политиков. "Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план", – сказал депутат.

Представитель Пентагона заявил Politico, что никаких изменений не произошло, и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на прежнем уровне. "Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США", – сказал чиновник.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя скрытность украинцев, заявил, что "они не обязаны сообщать нам что-то заранее".

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, оповестят ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы они имели все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям", – сказал Кирби.

Другие представители администрации Байдена, пишет Politico, утверждают, что Украина никогда не была полностью открытой с США относительно своих военных планов. "Они были скупы на информацию с самого начала", – сказал американский чиновник.

Напомним: Владимир Зеленский заявил, что не имел никаких разговоров с Белым домом относительно масштабной утечки секретных документов разведки США.