ВОЙНА В Украине Враг усилил давление на жителей временно оккупированной территории Херсонской области

2023-05-05 14:35

Враги продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Херсонской области - проводят для этого рейды для запугивания населения. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Чтобы ускорить процесс выдачи паспортов, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, запугивая местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

"Содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выдворение с конфискацией имущества", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Осенью прошлого года сообщалось, что за получение российского паспорта будут сажать на 15 лет. Это касается госслужащих, имеющих вражеский паспорт, а также организаторов российской паспортизации.