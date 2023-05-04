ВОЙНА В Украине В Украине изменят стандарты высшего образования: детали

2023-05-04 21:47

 

В Украине высшее образование подгонят под европейские стандарты.

Об этом пишет Социалка.

Так, это предусмотрено Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению качества высшего образования", принятого Верховной Радой 2 мая.

По словам инициаторов принятого документа, он поможет усовершенствовать механизм обеспечения высшего образования в Украине и интегрировать его в европейское образовательное пространство.

В частности, нормируют процедуру институциональной аккредитации высших учебных заведений, а также их постакредитационный мониторинг и возможность отмены аккредитации.

Вдобавок к этому, функционирование Апелляционной палаты и Национального агентства по обеспечению качества высшего образования приведут в соответствие с европейскими стандартами и требованиями.

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