ВОЙНА В Украине То дроны, то гуси: Зеленский объяснил, почему путин обвиняет Украину в попытке "покушения" на него

2023-05-04 22:36

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин обвиняет Украину в якобы попытке покушения на него, потому что у рф нет побед на поле боя, и нужно хоть как-то мотивировать россиян идти на смерть. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы.

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На вопрос, почему в интересах путина обвинять Украину в попытке якобы покушения на него, Зеленский ответил: «Все очень просто. У россии нет побед. Он больше не может мотивировать свое общество и он больше не может отправлять просто так на смерть своих военных. Он не может мотивировать больше свое государство».

Президент отметил, что у путина нет побед на поле боя.

«У него нет побед на поле боя, вторая армия мира проиграла. Они не способны оккупировать Украину. Они получили отпор от нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать этих людей, чтобы они шли в перед, кроме тех «вагнеровцев», которые состоят из зеков, которых если они не идут вперед, а возвращаются назад сами же их расстреливают. Теперь ему нужно делать что-то резкое, то «покушения», то дроны. То у нас были какие-то гуси, которые бомбили их. То есть они ежедневно будут придумывать те или иные шаги», - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что все решается проще – выходом с украинских территорий.

«Не надо никого запугивать, не надо использовать оружие. Выйти с нашей территории, которую признают все и даже государства вне альянса НАТО или вне Евросоюза. Все признают целостность территориальную Украины. Поэтому выйти с нашей территории было бы решением. Оно гораздо проще чем использовать различные информационные манипуляции», - сказал Зеленский.

Напомним

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не располагают информацией о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала российского диктатора владимира путина и Москву беспилотниками.