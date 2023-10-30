Экономика В УКРАИНЕ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ФОП

2023-10-30 11:33

В Парламенте зарегистрирован законопроект № 10166 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности".

Один из авторов документа, нардеп Ярослав Железняк, рассказал, что речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров - всего 20 видов деятельности) и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС - приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) относительно автоматического обмена информацией операторов цифровых платформ).

Законопроектом предлагается: