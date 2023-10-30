В УКРАИНЕ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ФОП
2023-10-30 11:33
В Парламенте зарегистрирован законопроект № 10166 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности".
Один из авторов документа, нардеп Ярослав Железняк, рассказал, что речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров - всего 20 видов деятельности) и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС - приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) относительно автоматического обмена информацией операторов цифровых платформ).
Законопроектом предлагается:
- Установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6% если сумма полученного дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы, а в случае превышения такой суммы - применяется ставка 18% к сумме превышения.
- Определить понятие «оператор цифровой платформы» а также возложить на них обязанность по предоставлению контролирующему органу информации о суммах доходов, полученных с использованием цифровой платформы физическими лицами, уведомившими оператора цифровой платформы о применении специального режима.
- Предусмотреть, что нарушение сроков предоставления информации контролирующим органам о доходах физических лиц, применяющих специальный режим, влечет за собой привлечение к ответственности операторов цифровых платформ - как резидентов, так и нерезидентов с учетом соответствующих особенностей.
- Установить, что физическое лицо, применяющее специальный режим, имеет право открыть специальный счет исключительно в одном самостоятельно избранном им банке, доступном для выбора при подаче заявления о применении специального режима.
- Предусмотреть, что лицо, применяющее специальный режим налогообложения, производит все расчеты исключительно с помощью РРО и/или ПРРО независимо от способа расчетов в соответствии с Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», за исключением расчетов за услуги, предоставляемые с использованием цифровых платформ.