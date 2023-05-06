ВОЙНА В Украине На Луганщине оккупанты принудительно выселяют из домов жителей, которые отказались от паспорта рф

2023-05-06 12:04

 

В городе Старобельск, что на Луганщине, украинских граждан, которые отказались от получения паспорта рф оккупанты принудительно выселяют из собственных домов. Об этом сообщают в Генштабе.

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"Украинских граждан, которые отказались от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск принудительно выселяют из собственных домов. Обычно, в помещение приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи силой выбрасывают на улицу. Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в квартире могут проживать несовершеннолетние дети", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Также в Генштабе ВСУ добавили, что после выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.

Напомним

В Станично-Луганском районе Луганской области, продолжается принудительная паспортизация.

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