ВОЙНА В Украине Украинцы имеют право на ежемесячную помощь до 3500 гривен: кто и как может оформить

2023-05-06 15:04

 

Украинцы, которые имеют низкие доходы, имеют право на государственную помощь, размер которой достигает 3500 гривен в месяц.

Как рассказали юристы Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи, порядок и особенности получения такой помощи прописаны в постановлении Кабинета министров Украины от 24 февраля 2003 г. № 250 (с изменениями).

Так, за назначение государственной помощи нужно обращаться в органы Социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания, а также в исполнительные органы местной власти или ЦНАПы.

Для получения помощи необходимо собрать следующий пакет документов:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт гражданина;
  • право на доходы и имущественное положение;
  • справка о доходах или пояснения об их происхождении, если такие сведения отсутствуют;
  • справка о взятии на учет внутриперемещенных лиц (ВПЛ);
  • справка об участии в АТО, в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Согласно законодательству Украины, размер такого пособия зависит от размера прожиточного минимума. В конце 2022 года его повысили до 2589 гривен на одного человека. То есть, и размеры выплат для малообеспеченных также изменились:

  • 1207 грн. - для работоспособных;
  • 2093 грн. - для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью;
  • 2953 грн. - для детей до 6 лет;
  • 3682 грн. - для детей до 18 лет;
  • 3489 грн. - для детей до 23 лет (при условии обучения).

Такая помощь назначается малообеспеченным украинцам полгода, через полгода можно снова обратиться за помощью.

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