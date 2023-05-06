Украинцы имеют право на ежемесячную помощь до 3500 гривен: кто и как может оформить

Украинцы, которые имеют низкие доходы, имеют право на государственную помощь, размер которой достигает 3500 гривен в месяц.
Как рассказали юристы Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи, порядок и особенности получения такой помощи прописаны в постановлении Кабинета министров Украины от 24 февраля 2003 г. № 250 (с изменениями).
Так, за назначение государственной помощи нужно обращаться в органы Социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания, а также в исполнительные органы местной власти или ЦНАПы.
Для получения помощи необходимо собрать следующий пакет документов:
Согласно законодательству Украины, размер такого пособия зависит от размера прожиточного минимума. В конце 2022 года его повысили до 2589 гривен на одного человека. То есть, и размеры выплат для малообеспеченных также изменились:
Такая помощь назначается малообеспеченным украинцам полгода, через полгода можно снова обратиться за помощью.