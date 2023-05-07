ВОЙНА В Украине Правительство одобрило снижение предельного призывного возраста до 25 лет

2023-05-07 15:03

 

Кабинет министров 5 мая одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на военном учете с 27-ми до 25-ти лет.

Об этом постпред правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в телеграме.

Он отметил: "Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе"".

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна рассмотреть Верховная Рада.

Следующим шагом должно стать представление законопроекта в парламент.

4 мая эта инициатива была озвучена в Минобороны. Там заявили, что прибытие мужчин в возрасте до 27 лет в ТЦК и СП сопровождается очередями, финансовыми затратами и создает излишнюю нагрузку на медицинских работников: "Данные изменения продиктованы тем, что во время действия режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет".

Также в МОУ сообщали, что "длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации".

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