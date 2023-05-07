ВОЙНА В Украине Украина будет готова начать контрнаступление после получения всего согласованного вооружения, - Зеленский

2023-05-07 16:10

Украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Washington Post.

"Сознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения", - пишет издание.

По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, согласованное с союзниками. В частности, сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влага.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина активно готовится к контрнаступлению и не имеет вариантов провала. По мнению министра обороны Алексея Резникова, ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире.