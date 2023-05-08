ВОЙНА В Украине Шарль Мишель: мы сбили путина и кремль с толку

2023-05-08 21:43

ЕС своей консолидацией сбил путина и кремль с толку. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью Deutsche Welle.

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"Мы должны убедить наших граждан по всему ЕС в том, что на карту поставлено будущее Евросоюза, будущее наших граждан, наша безопасность, наше благосостояние. Но если взглянуть на ситуацию несколько месяцев назад, я абсолютно убежден, что расчет путина был на усталость от войны, на то, что ЕС окажется неспособным оставаться единым.

И мы сбили путина и кремль с толку, тем что способны держаться вместе, получить поддержку общественного мнения во всем Европейском Союзе. И мы способны держаться вместе с нашими североамериканскими союзниками и другими партнерами по всему миру", - сказал Мишель.

Детали

Шарль Мишель в интервью также прокомментировал слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который недавно сказал, что обеспечивать единство ЕС в борьбе против российского вторжения не всегда просто.

"Единство требует больших усилий. Но есть факты. Например, мы смогли ввести санкции против россии. Вы помните, что много говорилось об определенных рисках раздробленности в ЕС. Мы приняли решение о десяти пакетах санкций вместе, и мы имплементируем их. Мы вместе работаем над тем, чтобы мобилизовать международное сообщество; мы работаем с Африкой, Индо-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой, чтобы объяснять, аргументировать, попытаться убедить.

Какой была ситуация несколько месяцев назад? Всего несколько месяцев назад мы на европейской земле были глубоко зависимы от российских ископаемых энергоресурсов. И только за несколько месяцев нам удалось принять решение, чтобы уменьшить нашу зависимость. Цель этого – прекратить нашу зависимость от российского сырья", - подчеркнул Мишель.

К тому же, Глава Европейского Совета отметил, что он полностью поддерживает формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским и выступает за территориальную целостность государства.

"Мы считаем, что украинцы, поскольку это суверенная страна, должны решать, когда и каких элементов необходимо достичь, чтобы понять, что пришло время открыть новый раздел. И именно поэтому мы поддерживаем формулу мира, разработанную и предложенную президентом Зеленским. Именно поэтому мы поддерживаем идею международного мирного саммита, чтобы защитить позицию Украины с учетом того, во что мы верим: многосторонний миропорядок, международный порядок на основе права, территориальная целостность и суверенитет различных государств во всем мире", - отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что видит как Украину, так и Молдову в Европейской семье.

"И у нас есть видение. Мы считаем, что будущее Украины и Молдовы – в ЕС. Это очень четкий месседж. Это очень четкий план на будущее для европейского континента", - сказал Глава Европейского Совета.

Кроме этого, по его мнению, этот конфликт демонстрирует, что для ЕС очень важно действовать по трем разным направлениям.

"Во-первых, энергетика, энергозависимость. Не надо много объяснять, почему это так важно, это ясно видно на примере этого конфликта. Во-вторых, европейская оборона вместе с НАТО в рамках НАТО. В прошлом некоторые государства-члены решили сократить инвестиции в оборону, но сегодня мы видим, что нам нужны инструменты и потенциал обеспечения безопасности. Это означает, что нам нужна лучшая координация на европейском уровне. И третий пункт: инновации и экономическая база для того, чтобы гарантировать процветание. Это три базовых аспекта", - отметил он.

В интервью Шарль Мишель также отметил, что нужно четко говорить именно о победе Украины, сколько бы ни длилась война.

"Понятно, что мы делаем все, чтобы гарантировать территориальный суверенитет и целостность Украины. Это означает победу Украины. Давайте будем говорить предельно четко. Сколько бы это [война - Ред.] не длилось", - подытожил Мишель.