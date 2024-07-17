Политика Президент Европейского совета жестко ответил Орбану на письмо по поводу его "миротворческой миссии"

2024-07-17 12:28

Президент Европейского совета Шарль Мишель в ответе на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу его "миротворческой миссии" заявил, что никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины. Об этом сообщает Reuters.

Политик отметил, что председательство Венгрии в Совете Европейского Союза не играет роли в представительстве организации на международной арене и на это страну не уполномочивал Евросовет.

Мишель отметил, что принял во внимание мнения и предложения Орбана, и в то же время обращает внимание, что позиция ЕС в отношении Украины согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров в июне.

Также он отверг утверждение Орбана о том, что ЕС якобы проводит "провоенную политику". Президент Евросовета отметил, что россия - агрессор, а Украина - жертва, реализующая право на самооборону. Поэтому, по его словам, прямой путь к миру - вывод россией войск из Украины.

Мишель подчеркнул, что ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины. Он сказал, что направил письмо всем государствам-членам ЕС и сообщит о переписке Украине.

"ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай", - резюмировал глава Евросовета.

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