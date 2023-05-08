ВОЙНА В Украине Ночная атака на Киев: силы ПВО уничтожили все 35 из 35 вражеских беспилотников

2023-05-08 11:33

Украинские военные уничтожили 35 из 35 вражеских дронов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 8 мая.

"Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки враг нанесл 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

"Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки на указанных участках фронта было отбито 55 атак российских захватчиков", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Рф готовит новую попытку пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев

2022-03-08 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник

2023-05-08 17:47

В США отреагировали на сбитие гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Украиной - CNN

2023-05-08 16:05

В Запорожской области оккупанты устроили эвакуацию из Токмака, Полог и Молочанска

2023-05-08 15:39

документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2023-05-08 14:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник 2023-05-08 17:47
В США отреагировали на сбитие гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Украиной - CNN 2023-05-08 16:05
В Запорожской области оккупанты устроили эвакуацию из Токмака, Полог и Молочанска 2023-05-08 15:39
документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные 2023-05-08 14:31