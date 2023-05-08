ВОЙНА В Украине Ночная атака на Киев: силы ПВО уничтожили все 35 из 35 вражеских беспилотников

2023-05-08 11:33

Украинские военные уничтожили 35 из 35 вражеских дронов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 8 мая.

"Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки враг нанесл 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

"Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки на указанных участках фронта было отбито 55 атак российских захватчиков", - говорится в сообщении.