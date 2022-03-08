ВОЙНА В Украине Русня готовит пушечное мясо для новой попытки пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев

2022-03-08 12:00

Несущая огромные потери в живой силе и технике русня наивно готовит новую попытку пробиться в Киев. 

В течение суток войска русских фашистов перегруппировуются для штурма Киева. Проще говоря,  российские командиры готовят новую партию пушечного мяса. 

Многие из оккупантов уже чётко понимают,  что для них это дорога в один конец. 

Оккупанты планируют задействовать наиболее бесподобный из оставшихся  частей  и подразделениц из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва) и частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнера").

О планах рашистов в Генштабе ВСУ в курсе. Украинские защитники готовы встречать врага огнём и смешивать его с землёй. 

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документ На х#й!!! - мэр Белой Церкви ответил рашистам на предложение сдаться 2022-03-08 12:57
КАРТА Актуальная карта ж/д сообщения и вокзалов в Украине 2022-03-08 12:48
Русня готовит пушечное мясо для новой попытки пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев 2022-03-08 12:00