ВОЙНА В Украине Русня готовит пушечное мясо для новой попытки пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев

2022-03-08 12:00

Несущая огромные потери в живой силе и технике русня наивно готовит новую попытку пробиться в Киев.

В течение суток войска русских фашистов перегруппировуются для штурма Киева. Проще говоря, российские командиры готовят новую партию пушечного мяса.

Многие из оккупантов уже чётко понимают, что для них это дорога в один конец.

Оккупанты планируют задействовать наиболее бесподобный из оставшихся частей и подразделениц из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва) и частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнера").

О планах рашистов в Генштабе ВСУ в курсе. Украинские защитники готовы встречать врага огнём и смешивать его с землёй.