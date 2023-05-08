ВОЙНА В Украине Кто в Украине может получить временное жилье: Кабмин расширил список

2023-05-08 23:20

 

Кабинет министров расширил список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. Для этого были внесены соответствующие изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренее перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы.

Также Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения среди ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья.

К таким уязвимым категориям, в частности, относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • лица старше 60 лет;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • многодетные и малообеспеченные семьи.
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