ВОЙНА В Украине Гуменюк предупредила украинцев: сегодня рф может продолжить ракетный террор

2023-05-09 16:48

Российские захватчики имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих каких-то "победах", отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк допускает, что российские захватчики сегодня, 9 мая, могут продолжить ракетный террор против украинского населения.

Об этом она сообщила в эфире информационного марафона. "Мы говорим о том, что враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия на то, чтобы держать в напряжении население в течение по меньшей мере сегодняшнего дня так точно. Поэтому надо избегать скоплений людей, действительно сознательно относиться к той опасности, которую они сейчас несут", - говорит Гуменюк.

Гуменюк отметила, что сейчас в Черном море корабельная группировка российских захватчиков составляет 18 единиц, из которых 5 - ракетоносители. "С учетом того, что ночью россияне немного "отстрелялись", но еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" они держат наготове", - сказала она.

Также пресс-секретарь отметила, что ранее массированные обстрелы со стороны оккупантов сопровождались запуском 70-80 ракет, а теперь - 15-20-30. "Это говорит об их потенциале. Но помним, что несмотря на санкции, они их все-равно производят", - сказала Гуменюк.

Она сказала, что по данным разведки, у врага еще много ударных дронов типа Shahed. "У них были мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих каких-то "победах". Мы знаем об их влечении к символизму и тому подобному. Действительно, продемонстрировать технику на парадах они не могут. Хотели на поле боя. Но и здесь потерпели поражение. Поэтому будут искать любую другую "победу"...", - сказала Гуменюк.

"Осознаем, что различные тыловые регионы Украины могут оказаться под угрозой ракетных атак, в том числе и в течение сегодняшнего дня. В то же время враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное нервное напряжение. И наоборот - в течение дня будет длительное ожидание и когда ночью, или же на следующий день, для примера, когда все расслабятся, они могут нанести удар", - отметила Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, этой ночью противник нанес удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. За две волны российских атак украинская ПВО сбила 23 из 25 крылатых ракет.

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