Политика видео США перебросили к границе с рф эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor

2023-05-12 22:12

Военно-воздушные силы США перебросили на авиабазу Эмари под Таллинном (Эстония) эскадрилью многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22 Raptor. Об этом сообщили в командовании ВВС США.



"Истребители пятого поколения ВВС США, поддерживающие миссию воздушной защиты Объединенных вооруженных сил НАТО вдоль восточного фланга, выполнили развертывание Agile Combat Employment на авиабазе Эмари, Эстония, для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря", – говорится в сообщении.



В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу Повидз для обеспечения миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны на восточном фланге НАТО.



В Латвии вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS, а находящиеся в Эстонии британские истребители Typhoon осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтикой.



"Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – расположены в критически важном воздушном, сухопутном и морском коридоре, что требует скоординированного подхода между членами Альянса для поддержания и поддержки международной свободы маневрирования по всему региону", – подчеркнули в ВВС США.





F-22 Raptor – одноместный двуреактивный тактический истребитель пятого поколения, основанный на технологиях малозаметности. Максимальная скорость самолета – 2414 км/ч, дальность полета – 3000 километров. Истребитель считается первым самолетом пятого поколения в американской авиации. Он способен выполнять миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".