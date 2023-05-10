ВОЙНА В Украине В результате мощной контратаки ВСУ продвинулись еще на семь км в районе Авдеевки

2023-05-10 13:34

Украинским военным удалось продвинуться на семь километров от Авдеевки в Донецкой области в результате успешной контратаки. Об этом заявляют в Институте изучения войны (ISW).

"Украинские силы, вероятно, добились дополнительных незначительных успехов во время недавней контратаки к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, говорят о том, что украинские силы, вероятно, продолжили незначительное продвижение к северу от Водяного (семь километров к юго-западу от Авдеевки) в районе, где, по оценке ISW, украинские силы вели ограниченную контратаку на 30 апреля", - говорится в сводке.

Ранее ISW оценивала, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, пожалуй, являются частью длительной схемы локальных и ограниченных контратак.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска взяли паузу на Авдеевском направлении.

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