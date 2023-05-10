ВОЙНА В Украине В ОП заявили о "цугцванге" Пригожина в Бахмуте

2023-05-10 21:35

 

Каждый из последующих шагов Евгения Пригожина лишь усугубляет его положение, считает Михаил Подоляк.

Руководитель российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин достиг максимально невыгодного положения в Бахмуте. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в среду, 10 мая.

"Идеальный "цугцванг Пригожина". Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ. Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды минобороны России. Стоять на месте – просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала..." – пишет Подоляк.

Как известно, цугцванг – положение в шашках и шахматах, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

На прошлой неделе Евгений Пригожин в письме минобороны РФ заявил, что выведет своих наемников из Бахмута с 10 мая. Он утверждал, что военные не дают вагнеровцам достаточное количество боеприпасов. А два дня спустя Пригожин заявил, что Вагнеру дадут необходимое количество боеприпасов.

Вместе с тем накануне Евгений Пригожин пожаловался на бегство 72 бригады вооруженных сил России. Из-за этого погибли сотни вагнеровцев, а ВСУ смогли отбить три квадратных километра территории под Бахмутом. Они просто взяли и удрали", – сказал Пригожин.

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