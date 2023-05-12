ВОЙНА В Украине Союзники предоставили Украине сотни видов современных вооружений для контрнаступления

2023-05-12 08:26

Западные союзники предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции для контрнаступления. Об этом заявил спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в интервью СМИ.

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции: начиная от танков Abrams и Leopard до системы Patriot. 600 видов. Это много. Это больше, чем есть у любой одной армии в мире, особенно в воюющей армии. У вас это все есть сейчас", - подчеркнул он.

О'Доннелл добавил, что каждый из видов вооружений требует обеспечения, и значительная часть обсуждений на очередном заседании в формате Рамштайн была посвящена предоставлению боеприпасов ПВО, чтобы Украина могла закрыть небо и наземные силы, когда начнет контрнаступление.

На вопрос, есть ли среди оружия "серебряный шар", который позволит изменить ход войны, спикер ответил, что все зависит от украинцев.

"Я думаю, что "серебряный шар" в такой ситуации - это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили. Не все из них уже пошли в ход, наступление еще не начато. В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", - отметил полковник.